В Казахстане с 1 мая начался приём заявок на распределение тарифных квот на ввоз говядины, передает BAQ.kz.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, приём заявок продлится до 1 июня 2026 года включительно.

Речь идёт о распределении объёмов тарифных квот на импорт говядины в объёме 9 240 тонн.

Как говорится в сообщении, заявки принимаются от переработчиков в соответствии с установленными правилами.

Какие документы нужны

Для участия необходимо предоставить:

заявку установленной формы с указанием требуемых объёмов

данные о доле мяса КРС в используемом сырье

отчёт о производстве и отгрузке продукции за предыдущий год

Для индивидуальных предпринимателей потребуется подтверждение о присвоении учетного номера объекту производства.

Отмечается, что документы должны быть нотариально заверены либо предоставлены с оригиналами для сверки.

Как подать заявку

Заявки принимаются в электронном формате.

"Документы необходимо направлять на электронный адрес office@minagri.gov.kz на казахском и русском языках", - говорится в сообщении.

По дополнительным вопросам можно обратиться по телефону: +8 (7172) 55-58-21.

После завершения приёма заявок будет проведено распределение квот между участниками.