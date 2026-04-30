В Казахстане распределят квоты на ввоз говядины
Подать документы можно до 1 июня, общий объём квоты составит 9 240 тонн.
В Казахстане с 1 мая начался приём заявок на распределение тарифных квот на ввоз говядины, передает BAQ.kz.
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, приём заявок продлится до 1 июня 2026 года включительно.
Речь идёт о распределении объёмов тарифных квот на импорт говядины в объёме 9 240 тонн.
Как говорится в сообщении, заявки принимаются от переработчиков в соответствии с установленными правилами.
Какие документы нужны
Для участия необходимо предоставить:
- заявку установленной формы с указанием требуемых объёмов
- данные о доле мяса КРС в используемом сырье
- отчёт о производстве и отгрузке продукции за предыдущий год
Для индивидуальных предпринимателей потребуется подтверждение о присвоении учетного номера объекту производства.
Отмечается, что документы должны быть нотариально заверены либо предоставлены с оригиналами для сверки.
Как подать заявку
Заявки принимаются в электронном формате.
"Документы необходимо направлять на электронный адрес office@minagri.gov.kz на казахском и русском языках", - говорится в сообщении.
По дополнительным вопросам можно обратиться по телефону: +8 (7172) 55-58-21.
После завершения приёма заявок будет проведено распределение квот между участниками.