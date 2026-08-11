Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка предупредило казахстанцев о распространении поддельных документов от имени ведомства.

Что обещают мошенники

Как сообщили в Агентстве, в документе содержится недостоверная информация о якобы процедуре возврата денег гражданам.

В частности, речь идет о «проверке» транзакций на криптовалютных биржах, криптокошельках и банковских картах. Также в документе якобы подтверждается надежность лиц, которые предлагают юридические и другие услуги по возврату денежных средств.

В Агентстве подчеркнули, что этот документ не является официальным, а указанная в нем информация не соответствует действительности.

Агентство не возвращает деньги

Финрегулятор заявил, что не занимается возвратом денежных средств, которые граждане потеряли в результате мошенничества или других операций.

Кроме того, Агентство не подтверждает надежность сторонних лиц или организаций, предлагающих услуги по возврату денег.

Как не стать жертвой мошенников

Граждан призывают быть особенно внимательными при получении писем, документов и сообщений якобы от государственных органов.

Не следует:

переводить деньги неизвестным лицам;

оплачивать комиссии или страховые взносы за «возврат средств»;

передавать данные банковских карт;

сообщать SMS-коды и пароли;

передавать третьим лицам другие конфиденциальные сведения.

Если гражданин получил подобный документ или требование оплатить какие-либо услуги под предлогом возврата денег, в Агентстве рекомендуют не совершать платежи и обратиться в правоохранительные органы.

Официальную информацию о работе Агентства можно получить на его официальном интернет-ресурсе и в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях.