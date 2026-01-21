В Казахстане в целях сдерживания роста цен и повышения доступности основных продуктов питания временно расширен перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы сообщил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей Астаны Галымжан Ильясов, передает BAQ.KZ.

По его словам, ключевая задача расширения перечня — обеспечение прозрачного ценообразования и исключение неэффективных посредников, применяющих необоснованно высокие торговые надбавки. Ограничение наценки на уровне не более 15% позволит сдержать рост конечных цен и стабилизировать продовольственную инфляцию.

Принятые меры, как отмечается, направлены в первую очередь на защиту социально уязвимых слоев населения. Введение единых правил ценообразования делает рынок более предсказуемым и понятным для потребителей.

В то же время включение товаров в перечень СЗПТ создает дополнительные экономические стимулы для производителей и импортеров. В частности, они освобождаются от выплаты ретро-бонусов и различных вознаграждений торговым сетям, а высвободившиеся средства могут быть направлены на расширение производства и модернизацию мощностей. Кроме того, производители получают доступ к мерам государственной поддержки — льготным перевозкам, фиксированным коммунальным тарифам и льготному оборотному финансированию.

Основная нагрузка при этом ложится на оптовое и розничное звено, поскольку снижение торговой надбавки сокращает их маржинальность и требует пересмотра действующих коммерческих моделей. Однако приоритет, как подчеркивается, отдан интересам населения и социальной стабильности.

Согласно приказу министра торговли и интеграции РК от 23 декабря 2025 года № 362-нқ, в перечень СЗПТ включен 31 товар независимо от упаковки, фасовки, производителя и страны происхождения. В список вошли мука и хлеб из пшеничной муки первого сорта, макаронные изделия, крупы, овощи и фрукты, сахар, подсолнечное масло, мясо и мясная продукция, рыба отдельных видов, молочная продукция, куриные яйца I категории, черный чай и поваренная соль (за исключением соли "экстра").

При этом кулинарные изделия и полуфабрикаты не относятся к социально значимым товарам, за исключением мясного фарша. В перечень не включаются маринованные продукты, порционные и мелкокусковые мясные полуфабрикаты, такие как котлеты, шашлык, гуляш и рагу.

По новому перечню СЗПТ профильные департаменты, городские управления и районные акиматы проводят разъяснительную работу среди предпринимателей. Бизнесу напоминают, что превышение установленной торговой надбавки более чем на 15% влечет административную ответственность.

Расширение перечня СЗПТ рассматривается как системная мера, направленная на баланс интересов государства, бизнеса и граждан, а также на обеспечение ценовой стабильности в условиях экономических вызовов.