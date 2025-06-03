В Казахстане расширят перечень бесплатных лекарств для лечения онкологии и псориаза
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Министерство здравоохранения Казахстана планирует внести изменения в приказ, который утверждает перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан, передает BAQ.KZ.
Проект изменений предусматривает включение трёх новых позиций лекарственных препаратов, предназначенных для лечения следующих заболеваний:
- злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (в том числе апластическая анемия и иммунная тромбоцитопения);
- онкологические заболевания;
- псориаз.
Данная инициатива направлена на повышение доступности современных и эффективных методов терапии, улучшение клинических исходов и качества жизни пациентов с хроническими и онкологическими заболеваниями.
Новые препараты будут включены в перечень амбулаторного льготного обеспечения и начнут закупаться в рамках Государственного обязательного базового медицинского страхования и ОСМС с 2026 года.
Документ опубликован на сайте открытых НПА. Публичное обсуждение проекта продлится до 16 июня 2025 года.
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