В Казахстане планируется временно расширить перечень социально значимых продовольственных товаров до 31 наименования. Мера направлена на сдерживание спекулятивного роста цен и обеспечение доступности продуктов первой необходимости для населения, передает BAQ.KZ.



Как сообщил председатель Комитета торговли МТИ РК Ернур Жаутикбаев на пресс-конференции по итогам заседания Правительства, расширение перечня позволит стабилизировать цены в рознице.

"Основная задача — сделать доступные цены для населения. Расширение перечня социально значимых продовольственных товаров является временной мерой и направлено на борьбу со спекуляциями. Торговая надбавка не будет превышать 15%, что позволит снизить цены", — отметил он.

В перечень войдут товары повседневного спроса, включая мясо, овощи и другие продукты, наиболее востребованные населением. Итоговый список формируется с участием госорганов и отраслевых ассоциаций и будет опубликован в открытых НПА. Предполагается, что мера может действовать до конца следующего года.