В Казахстане планируют расширить производство автомобильных комплектующих. До конца года в Костанае намерены запустить новое производство мощностью до 60 тысяч единиц продукции, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

По его словам, развитие отечественного производства предполагает не только сборку готовой техники, но и создание производственных цепочек внутри страны.

Для этого в законодательстве введено понятие «отраслевой кластер».

«Механизм предусматривает объединение отечественных предприятий вокруг якорных производств с вовлечением казахстанских поставщиков сырья, производителей комплектующих, малого и среднего бизнеса, научных и сервисных организаций», – пояснил министр.

Пилотными направлениями для внедрения кластерного подхода определены автомобилестроение и железнодорожное машиностроение.

Что уже производят в Казахстане

По данным Министерства, в стране налажен выпуск автомобильных аккумуляторов, шин, мультимедийных систем и сидений.

Кроме того, освоена штамповка деталей кузова автобусов из отечественной стали Qarmet.

В 2026 году запущено производство систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также напольных покрытий. Освоен выпуск блоков цилиндров двигателей грузовых автомобилей.

«До конца года в Костанае планируется запустить производство автокомпонентов мощностью до 60 тысяч единиц. Также в Алматы предусматривается локализация жгутов проводов, тормозных и топливных трубок», – сообщил Нагаспаев.

Параллельно развивается железнодорожное машиностроение. Казахстанские предприятия уже выпускают цельнокатаные колеса, вагонные оси, стрелочные переводы и рельсовые скрепления.

Для дальнейшего развития отраслевых кластеров Министерство разрабатывает необходимые подзаконные акты.