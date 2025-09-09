  • 9 Сентября, 14:20

В Казахстане расширят производство жизненно важных лекарств

Работа по развитию фармацевтической промышленности продолжается.

Фото: stock.adobe.com

В Казахстане продолжается работа по развитию фармацевтической промышленности, передает BAQ.KZ.

На заседании правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что сегодня в стране производится 107 из 285 жизненно необходимых лекарственных средств, включенных в перечень Всемирной организации здравоохранения. Это составляет 37% от общего объема.

По словам министра, в ближайшее время будут приняты меры по локализации производства еще 178 наименований.

"Реализация этих задач позволит обеспечить устойчивый базовый уровень лекарственной безопасности страны", — подчеркнула Альназарова.

Для системного развития фармацевтической и медицинской промышленности до конца текущего года планируется разработать и утвердить Комплексный план развития отрасли.

