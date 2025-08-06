Власти Казахстана намерены расширить резерват "Каспий итбалығы" для защиты тюленей. Новые границы охватят и акваторию у Атырау. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК в ответ на запрос BAQ.KZ.

"В настоящее время ведутся работы по расширению границ резервата с учетом участка недропользователей "Курмангазы", а также общего водного пространства Каспийского моря в пределах Атырауской области. Таким образом, на сегодня принимаются системные меры по сохранению популяции каспийского тюленя, и данный вопрос находится на особом контроле МСХ", – рассказали в Минэкологии.

В ведомстве напомнили, что каспийский тюлень был внесён в список редких и исчезающих видов в 2020 году. В 2024-м, по поручению Президента, создали одноимённый резерват. Его главная цель — защита и восстановление популяции морского млекопитающего. Сейчас охраняемая территория охватывает прибрежные воды Каспия в пределах Мангистауской области.

"Следует отметить, что в структуре природного резервата предусмотрен научно-исследовательский отдел, который в дальнейшем займется изучением болезней, причин гибели, численности, путей миграции и мест массовой концентрации популяции, а также разработкой рекомендаций по расширению границ природной территории с учетом круглогодичного наблюдения лежек тюленей на островах", – добавили в Минэкологии.

Таким образом, защита каспийского тюленя остаётся на особом контроле министерства. Ведомство отмечает, что предпринимаются системные меры, а расширение охраняемой территории — один из ключевых шагов в этом направлении.