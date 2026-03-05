В Казахстане активно развивают экотуризм. В стране создают новые туристические маршруты, развивают инфраструктуру национальных парков и помогают жителям сельских районов открывать гостевые дома, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства туризма и спорта, на сегодняшний день в Казахстане уже благоустроено около 750 километров природных туристических маршрутов. В ближайшие годы планируется оборудовать еще 350 километров троп.

"В текущем году запланировано создание девяти ключевых туристских троп", - сообщили в ведомстве.

Среди самых популярных направлений для экотуризма остаются Иле-Алатауский национальный парк, Чарынский каньон, Алтын-Эмель и Кольсайские озера.

Одновременно развивается инфраструктура национальных парков. В стране уже открыто 15 визит-центров и глемпингов, где туристы могут получить информацию и подготовиться к путешествию.

Также ведется работа по развитию сельского туризма. С 2021 года компания Kazakh Tourism проводит тренинги для жителей сел по открытию гостевых домов. На сегодняшний день обучение прошли 496 человек из 24 населенных пунктов в 10 регионах страны.

"Участники получают практические инструкции по организации бизнеса, стандартам обслуживания туристов и мерам государственной поддержки", — отметили организаторы программы.

Одним из примеров успешного развития экотуризма стало село Саты в Алматинской области, где сейчас работают десятки гостевых домов и гостиниц, а большинство жителей заняты в туристической сфере.

Кроме того, в апреле 2026 года в Астане пройдет Региональный экологический саммит (RES 2026), где представители разных стран обсудят вопросы изменения климата и устойчивого использования природных ресурсов.