В Казахстане расширяют онкоскрининги: кого обследуют бесплатно

После перевода онкологических скринингов в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи доступ к обследованиям получили сотни тысяч казахстанцев, не имеющих статуса застрахованных. В ответ на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ в Минздраве сообщили, что уже в первом квартале 2026 года бесплатные обследования прошли более 326 тысяч человек.

Отметим, что с июля 2025 года скрининги на рак молочной железы, рак шейки матки и колоректальный рак финансируются за счет государственного бюджета. Соответствующее решение позволило проходить обследования независимо от участия в системе ОСМС.

По данным Министерства здравоохранения, по итогам 2025 года охват целевых групп скринингом рака молочной железы достиг 66,4%, что на 4,5 процентного пункта выше показателя 2024 года. Скрининг рака шейки матки охватил 71,4% женщин, а колоректального рака – 98,5% населения из целевых групп.

«За январь-март 2026 года обследования в рамках ГОБМП прошли 326 282 незастрахованных гражданина. Из них 101 250 человек обследовались на рак шейки матки, 96 363 – на рак молочной железы и 128 669 – на колоректальный рак», – говорится в официальном ответе.

В министерстве также отмечают рост охвата прикрепленного населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, по скринингу рака молочной железы показатель вырос с 15,2% до 20,2%, по раку шейки матки – с 11,6% до 23,9%, по колоректальному раку – с 17,8% до 22,8%.

Почему казахстанцы пропускают скрининги

Несмотря на расширение доступа к обследованиям, одной из главных проблем остается низкая приверженность граждан профилактическим осмотрам.

Как пояснили в Минздраве, многие люди игнорируют приглашения на скрининг, если не испытывают жалоб на здоровье. При этом большинство онкологических заболеваний на ранних стадиях протекает бессимптомно, поэтому регулярные обследования остаются ключевым инструментом раннего выявления рака.

С 2025 года в Казахстане также действует система материального стимулирования врачей первичной медико-санитарной помощи за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях.

В трех регионах протестируют ИИ для поиска рака легкого

В 2026 году Министерство здравоохранения планирует запустить пилотный скрининг рака легкого с использованием низкодозной компьютерной томографии и технологий искусственного интеллекта.

Проект стартует в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Улытауской областях. В программу войдут граждане в возрасте от 50 до 75 лет, имеющие длительный стаж курения или отказавшиеся от курения менее 15 лет назад.

Необходимость внедрения нового скрининга связана с тем, что рак легких остается основной причиной смертности среди онкологических заболеваний в стране. По итогам 2025 года на него пришлось 15,5% всех смертей от рака.

«Зеленый коридор» для пациентов с подозрением на рак

Пациенты, у которых во время скринингов выявляются подозрения на онкологическое заболевание, проходят обследование по системе «зеленого коридора».

Согласно действующим нормативам, консультация районного онколога должна быть проведена в течение 10 рабочих дней после направления врача ПМСП. Углубленное обследование в онкологическом центре должно занять не более 15 рабочих дней, а определение тактики лечения – не более 30 рабочих дней.

«В 2025 году по маршруту «зеленого коридора» были направлены 277 466 пациентов. Своевременность обследования составила 95,8% по первому уровню онконастороженности, 90,9%–по второму и 84,9%–по третьему», – заявили в минздраве.

Доля впервые выявленных случаев рака, поставленных на учет через этот механизм, достигла 83,7%.

Какие новые скрининги могут появиться

В ведомстве сообщили, что продолжают расширять перечень профилактических обследований.

В 2025 году возрастной порог для маммографии и скрининга колоректального рака был увеличен до 76 лет, что позволило дополнительно охватить около миллиона человек.

Для цитологического скрининга возрастную границу подняли до 74 лет, благодаря чему в программу вошли более 200 тысяч женщин.

Кроме того, в систему скринингов включены обследования на нарушения мозгового кровообращения и хронические вирусные гепатиты B и C.

Сейчас министерство рассматривает внедрение новых технологий, включая генетическое тестирование BRCA1 и BRCA2 для выявления наследственной предрасположенности к раку молочной железы и яичников, первичное ВПЧ-тестирование для более раннего обнаружения рака шейки матки, а также автоматизированный количественный FIT-тест, который должен повысить эффективность выявления колоректального рака на ранних стадиях.