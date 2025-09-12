Министерство торговли и интеграции РК сообщило о расширении пилотного проекта по оказанию услуги "Предоставление цифровых продовольственных ваучеров получателям государственной адресной социальной помощи", передает BAQ.KZ.

Если ранее проект действовал только в городе Акколь Акмолинской области, то теперь к нему присоединяются Кокшетау и Павлодар. Реализация пилота запланирована на период с 29 сентября по 29 декабря 2025 года.

В ведомстве отметили, что цифровые ваучеры позволят увеличить охват получателей господдержки, повысить адресность и эффективность помощи, а также отработать механизмы взаимодействия госорганов и торговых объектов. В дальнейшем наработанный опыт станет основой для масштабирования проекта на другие регионы страны.

Проект изменений размещён на интернет-портале "Открытые НПА", общественное обсуждение продлится до 24 сентября текущего года.