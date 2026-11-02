В Казахстане расширяют сеть реабилитационных центров для людей с инвалидностью

В Казахстане продолжается развитие социальной инфраструктуры, в том числе строительство объектов для детей и взрослых с инвалидностью. В Послании от 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев поручил расширять доступ к медицинской помощи и реабилитации. Один из таких проектов готовят в Павлодарской области, где планируют построить реабилитационный центр на 150 мест.

Будущий центр разместится в Павлодаре. Проект предусматривает строительство трехэтажного здания площадью около 22 тысяч квадратных метров на участке в 7,1 гектара.

В центре предусмотрены три отделения. Первое рассчитано на 50 мест для детей с психоневрологическими заболеваниями, которые смогут проходить реабилитацию в дневное время. Еще 50 мест предназначены для взрослых с расстройствами аутистического спектра. Третье отделение рассчитано на длительную реабилитацию 50 человек с инвалидностью вследствие общих заболеваний.

Пациентам планируют предоставлять социально-медицинскую, психологическую, педагогическую и трудовую помощь. Предусмотрены культурные мероприятия и правовая поддержка.

С площадкой будущего центра ознакомился аким Павлодарской области Асаин Байханов. До конца ноября 2026 года проектную документацию планируют направить на государственную экспертизу.

Как Павлодар готовится к зиме

Во время рабочей поездки глава региона проверил готовность коммунальных служб к зимнему сезону.

Для уборки улиц Павлодара ежедневно планируют задействовать около 250 работников и до 300 единиц техники. Работы будут выполнять две подрядные организации, «Горкомхоз-Павлодар» и «Холдинг-Трансс-Павлодар».

В распоряжении коммунальных служб находятся комбинированные дорожные машины, пескоразбрасыватели, шнекороторные снегоочистители, погрузчики, автогрейдеры, бульдозеры, самосвалы и техника для очистки тротуаров.

В случае обильных снегопадов дополнительно намерены привлекать до 50 самосвалов и 10 погрузчиков.

Для обработки дорог и улиц заготовлено около 28 тысяч тонн песка.

Уборку снега организуют в две смены, с 7:00 до 20:00 и с 21:00 до 6:00. При сильных снегопадах и гололеде коммунальные службы перейдут на круглосуточный режим.

На базах подрядных организаций созданы диспетчерские службы для координации работы техники и персонала. Определены площадки для вывоза снега.

«Главная задача – безопасность жителей и бесперебойное движение транспорта в любую погоду. Все службы должны работать слаженно, а уборка снега и обработка дорог при гололеде проводиться своевременно, без задержек», – подчеркнул Асаин Байханов.

Аким поручил коммунальным службам оперативно реагировать на изменения погоды и не допускать перебоев с уборкой городских улиц.