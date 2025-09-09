В 2025–2026 учебном году количество студентов организаций технического и профессионального образования (ТиПО), вовлечённых в дуальное обучение, достигнет 135 тысяч. Это на 27 тысяч больше по сравнению с прошлым годом, передает BAQ.KZ.

Дуальное обучение совмещает теорию и практику: до 60% учебного времени студенты проводят на производстве, осваивая востребованные профессии в реальных условиях.

Сегодня система внедрена в 552 колледжах страны при участии свыше 18 тысяч предприятий, включая крупнейшие компании в сфере машиностроения, строительства, энергетики, IT и сервиса. Такой формат сотрудничества обеспечивает студентам практический опыт, а работодателям — подготовку квалифицированных кадров под конкретные запросы.

"Развитие дуального обучения является одним из приоритетов в системе технического и профессионального образования. Сегодня более 70% выпускников колледжей, обучившихся по госзаказу, сразу после окончания находят работу по специальности", — отметил директор департамента ТиПО Асет Муханбетов.

В 2024 году дуальное обучение по госзаказу завершили более 30 тысяч студентов, из которых 71% уже трудоустроены.

В рамках Года рабочих профессий и трансформации системы ТиПО к 2027 году доля студентов, охваченных дуальной системой, должна вырасти до 50%. Среди ключевых инициатив — открытие Международного центра дуального обучения совместно с Эрфуртским университетом Германии, а также развитие института наставничества при поддержке НПП "Атамекен".