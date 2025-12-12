В Казахстане расширяют вакцинопрофилактику против опасных заболеваний животных
В стране пересматривается подход к профилактике и контролю опасных инфекций среди животных, передаёт BAQ.KZ.
По данным Министерства сельского хозяйства, перечень заболеваний, определённых Всемирной организацией здоровья животных, включает более 90 позиций. Казахстан проводит плановую вакцинацию по тем болезням, которые представляют наибольший риск для распространения и экономической стабильности животноводства. Одновременно в республике отмечается устойчивое снижение очагов заболеваний: по итогам мониторинга их количество уменьшилось наполовину по сравнению с прошлым годом.
Ведомство также сформировало межведомственную рабочую группу с участием международных экспертов - представителей ВОЗЖ, ФАО и ВОЗ. Совместно с ними обсуждаются подходы к борьбе с бруцеллёзом, чумой мелких жвачных животных, ящуром и другими инфекциями. После завершения анализа предложенные меры будут обновлены и закреплены в стратегических документах.
О текущих показателях в животноводческой сфере сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин.
"Всемирной организацией здоровья животных определены более 90 списочных особо опасных болезней животных, из них в отношении 23 болезней на территории страны проводится вакцинопрофилактика. В целом по стране фиксируется динамика снижения очагов заболеваний животных на 51% по сравнению с 2024 годом", — отметил он.
