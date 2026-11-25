В Казахстане продолжается масштабная модернизация системы образования. В стране увеличивается количество дошкольных организаций, строятся новые школы и студенческие общежития, обновляется материально-техническая база учебных заведений. Особое внимание уделяется развитию науки, внедрению искусственного интеллекта и подготовке специалистов, востребованных на рынке труда.

В 2026-2027 учебном году выделено 89 457 образовательных грантов. Из них 75 371 предназначен для студентов бакалавриата, 11 007 – магистратуры и 3 079 – докторантуры.

В рамках развития высшего образования на базе 11 региональных университетов создаются Центры академического и исследовательского превосходства. По программе AI-Sana обучение по направлениям искусственного интеллекта прошли 703 тысячи студентов.

Продолжается работа по обеспечению студентов жильем. В 2026 году планируется ввести 18 общежитий на 6 857 мест. За последние семь лет в стране уже построено 267 студенческих общежитий на 66 104 места, благодаря чему дефицит мест сократился с 82 тысяч до 5,2 тысячи.

Новые школы и доступное дошкольное образование

За последние три года в Казахстане создано 232 тысячи новых мест в дошкольных организациях. С начала 2026 года открыта 271 организация, а общее количество детских садов по стране превысило 12 тысяч. Их посещают более миллиона детей.

Внедрение ваучерного финансирования по принципу «деньги следуют за ребенком» позволило сократить очередность детей в возрасте от двух до шести лет со 160 тысяч до 22 тысяч. Механизм охватил около 6 тысяч дошкольных организаций в 20 городах и 23 районах областей.

Продолжается обновление школьной инфраструктуры. С 2019 года построено 1 342 общеобразовательные школы более чем на миллион ученических мест. В 2026 году введены 49 новых школ на 22,7 тысячи мест, капитально отремонтированы 188 учебных заведений.

Особое внимание уделяется профессиональному образованию. Дуальным обучением охвачены 138,2 тысячи студентов колледжей. Более 4 тысяч предприятий оказывают поддержку 622 колледжам, а совместно с работодателями разработано свыше 15 тысяч образовательных программ.

Искусственный интеллект и достижения школьников

Искусственный интеллект постепенно становится частью образовательного процесса. С 2026–2027 учебного года основы ИИ включены в школьные программы по предметам «Цифровая грамотность» и «Информатика».

Казахстанские школьники продолжают демонстрировать высокие результаты на международных интеллектуальных соревнованиях. Они завоевали 1 067 медалей и 57 специальных наград на 44 международных предметных олимпиадах и научных конкурсах.

Особенно отличилась сборная Казахстана на Международной олимпиаде по физике IPhO-2026: все пять участников команды завоевали золотые медали. В командном зачете Казахстан разделил первое место с командами Китая, Индии, Республики Корея, России и Китайского Тайбэя.

Кроме того, казахстанские школьники получили 12 наград на международных соревнованиях по робототехнике в Хьюстоне.

Что меняется в регионах

В регионах страны открываются новые образовательные учреждения, центры творчества и современные технологические площадки.

В Астане открыт многофункциональный комплекс «TANYM» площадью более 12 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 750 детей. Также начали работу центры «TANYM ART» и «TANYM SPORT». К новому учебному году в столице введены девять образовательных объектов, включая две новые школы и семь дополнительных учебных корпусов.

В Алматы открыт Центр развития и творчества для детей и молодежи площадью более 10 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 1 350 посещений в две смены. В центре оборудованы бассейны, спортивные залы, творческие студии, лаборатории и планетарий.

В Актюбинской области введены в эксплуатацию 11 новых школ. Ученые университета имени К. Жубанова разработали мобильный спектральный комплекс для исследования радиации. В Кобдинском районе запущен пилотный проект «IT-детский сад», а в Актобе открыт образовательный центр AQTOBE IT HUB.

В Атырауской области открыты семь школ в областном центре, пригородных населенных пунктах и районах. В городе Кульсары введена в эксплуатацию школа на 1 200 ученических мест.

В городе Риддер Восточно-Казахстанской области открыта школа №12 на 600 мест. В селе Кулынжон района Самар заработали интернат и спортивный комплекс при школе Qulynzhon Mektebi. В селе Самарское открыта начальная школа имени Ыбырая Алтынсарина на 150 мест.

В Жамбылской области решена проблема трехсменного обучения. На базе Жамбылского политехнического высшего колледжа открыта лаборатория «Академия ИИ-инноваций» для подготовки специалистов в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.

В Западно-Казахстанской области введены восемь малокомплектных школ, построенных взамен аварийных и приспособленных зданий.

В Костанайской области школьники завоевали 23 призовых места на международных олимпиадах и научных конкурсах. Команда Сарыкольского района получила награду Inspire Award на турнире по робототехнике в Южной Корее. Регион также занял первое место в республиканском рейтинге проекта «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация».

Кызылординская область третий год подряд занимает первое место в Казахстане по среднему баллу ЕНТ. В 2026 году средний результат составил 74,9 балла.

В Семее открыта средняя школа №53 на 300 ученических мест с кабинетами робототехники, информатики и современными лабораториями.

В городе Каражале области Ұлытау завершено строительство школы №5 на 80 мест. Также открыт детско-юношеский творческий центр «Шабыт».

В Павлодарской области на базе Торайгыров университета открыта школа искусственного интеллекта Tomorrow School. Бесплатная программа рассчитана на два года обучения.

В городе Петропавловск Северо-Казахстанской области открыт детский сад на 280 мест.

Реализация этих инициатив направлена на повышение доступности и качества образования, развитие научного потенциала и цифровых компетенций молодежи, а также создание современных условий для обучения детей и студентов по всей стране.