В Казахстане рассматривают тарифную заявку КТЖ на 2026–2030 годы
Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (КРЕМ) провел публичные слушания по заявке АО "НК "Қазақстан темір жолы" на утверждение тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче электрической энергии на 2026–2030 годы, передает BAQ.KZ.
Заседание прошло под председательством и.о. руководителя Управления регулирования в сфере электроэнергетики КРЕМ Науырызбая Таукенова, который отметил, что цель публичных слушаний — обеспечить прозрачность и баланс интересов потребителей и поставщика. Он подчеркнул важность активного участия всех сторон и открытого обсуждения предложений по тарифной заявке.
С докладом выступил заместитель директора по экономике и финансам филиала КТЖ – "Дирекция магистральной сети" Александр Кирович, представив расчетные данные и обоснование тарифов на пятилетний период.
По итогам обсуждения представители КРЕМ сообщили, что представленные тарифы и смета носят предварительный характер. Окончательное решение по заявке КТЖ будет принято после всестороннего рассмотрения всех материалов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
