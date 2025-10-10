Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (КРЕМ) провел публичные слушания по заявке АО "НК "Қазақстан темір жолы" на утверждение тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче электрической энергии на 2026–2030 годы, передает BAQ.KZ.

Заседание прошло под председательством и.о. руководителя Управления регулирования в сфере электроэнергетики КРЕМ Науырызбая Таукенова, который отметил, что цель публичных слушаний — обеспечить прозрачность и баланс интересов потребителей и поставщика. Он подчеркнул важность активного участия всех сторон и открытого обсуждения предложений по тарифной заявке.

С докладом выступил заместитель директора по экономике и финансам филиала КТЖ – "Дирекция магистральной сети" Александр Кирович, представив расчетные данные и обоснование тарифов на пятилетний период.

По итогам обсуждения представители КРЕМ сообщили, что представленные тарифы и смета носят предварительный характер. Окончательное решение по заявке КТЖ будет принято после всестороннего рассмотрения всех материалов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.