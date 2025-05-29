За первые четыре месяца 2025 года в Казахстане на железнодорожных переездах произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BAQ.KZ.

Особенно тревожная ситуация наблюдается в южных регионах страны, где количество ДТП увеличилось с 4 до 5. По данным КТЖ, основная причина происшествий — нарушение правил дорожного движения со стороны водителей автотранспорта.

С целью предупреждения аварий железнодорожники совместно с полицией провели 565 профилактических рейдов. В ходе проверок было зафиксировано 59 фактов нарушений правил пересечения железнодорожных переездов.

"Железнодорожный переезд — это зона повышенной опасности. Каждый случай нарушения может стоить жизни", — отметили в КТЖ.

Кроме рейдов, с начала года сотрудники железной дороги провели разъяснительную работу с 30 749 водителями. Также были проинструктированы 6 501 сотрудник 274 автотранспортных предприятий.

Для улучшения условий видимости на переездах выполнены работы на 25 участках. Установлено 145 информационных плакатов и предупреждающих лозунгов, напоминающих о необходимости соблюдения ПДД.

В КТЖ призывают водителей быть предельно внимательными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила движения.