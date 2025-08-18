В Казахстане продолжает реализовываться комплексная политика по упрощению условий ведения бизнеса. С 2021 года внедряются поэтапные меры, направленные на снижение административного давления и расширение цифровых возможностей для предпринимателей, передает BAQ.KZ.

6 апреля 2024 года был принят закон о ведении бизнеса, который усовершенствовал систему государственного контроля и отменил свыше 10 тысяч избыточных требований. По данным Генеральной прокуратуры, по сравнению с 2019 годом контрольная нагрузка на бизнес сократилась на 58%. Дополнительно, с 30 декабря 2024 года начал действовать механизм "прокурорского фильтра", предусматривающий согласование любых ограничительных и запретительных мер с органами прокуратуры.

Значительные изменения происходят и в сфере лицензирования. До конца 2025 года планируется пересмотреть квалификационные требования, оптимизировать процедуры и сроки получения лицензий и разрешений. Бизнес освобожден от части отчетностей: из 381 информационного инструмента в 58 сферах деятельности оптимизировано 49% и автоматизировано 37%.

В результате предпринимаемых шагов количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 4,7% по сравнению с прошлым годом, увеличившись на 96 209 предприятий. На сегодняшний день в стране действует 2 125 003 субъекта МСБ. Доля малого и среднего бизнеса в экономике достигла 38,6% (рост на 0,9 п.п.), а объем выпуска продукции увеличился на 11,4%, составив 18,7 трлн тенге.

Меняются и подходы государства к предпринимателям. Согласно поручению Президента, взаимодействие с бизнесом строится на принципах партнерства, а не контроля. С 1 апреля 2025 года обновлено мобильное приложение eGov Business — цифровой ассистент для предпринимателей. Платформа автоматизирует ключевые процессы оказания госуслуг и поддержки через смартфон. Среди новых возможностей — регистрация предприятия, налоговый календарь, получение электронных сертификатов и цифровое подписание документов.

Ранее сообщалось о том, что Правительство расширяет поддержку бизнеса и запускает новый Реестр отечественных товаров.