В Казахстане растет спрос на специалистов теплоэнергетики
Кадровый дефицит в энергетике уходит в прошлое?
В Казахстане в отрасль теплоэнергетики возвращаются специалисты. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов на пресс-конференции по итогам заседания Правительства, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, в 2025 году рекордное количество выпускников поступило на соответствующие специальности.
"За последние два года средняя зарплата на энергоисточниках была поднята до 420–450 тыс. тенге, отток специалистов прекратился. В этом году совместно с Министерством науки и высшего образования по грантам впервые в АУЭС поступило 200 студентов на теплоэнергетику — такого ещё не было. Это хороший фактор: в отрасль возвращаются кадры. Конечно, воспитание квалифицированного энергетика занимает несколько лет, но процесс восстановления кадрового потенциала уже начался", — отметил Есимханов.
Отметим, что повышение интереса к рабочим специальностям в энергетике совпадает с государственной стратегией по укреплению кадрового потенциала отрасли и обеспечению стабильной работы энергопредприятий страны.
