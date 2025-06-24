В Казахстане продолжается активная работа по привлечению и закреплению медицинских работников, особенно в сельских районах, через комплекс государственных мер поддержки, передает BAQ.KZ. В 2024 году Президент подписал важный закон, направленный на защиту прав и интересов медиков и фармацевтов, что стало значимым шагом в повышении престижа профессии и укреплении доверия к ней.

Благодаря этим мерам по итогам 2024 года дефицит врачей снизился на 20% и составил 3 986 человек, а недостаток среднего медицинского персонала уменьшился на 7%, достигнув 4 230,75 единиц. По состоянию на начало 2025 года в системе здравоохранения страны работают около 275 тысяч медработников, из которых свыше 83 тысяч - врачи, а около 191 тысячи - специалисты среднего звена.

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге отметил устойчивый рост численности медицинских кадров за последние три года: количество врачей увеличилось на 2%, а среднего медперсонала - на 0,5%. Обеспеченность медработниками в Казахстане уже превышает средние показатели стран ОЭСР, что свидетельствует об эффективности кадровой политики.

С октября 2024 года внедрена система страхования профессиональной ответственности, охватившая более 186 тысяч медиков. Врачи дефицитных специальностей, направляющиеся на работу в сельскую местность сроком не менее пяти лет, получают единовременное пособие в размере 100 минимальных заработных плат - около 8,5 миллионов тенге. Уже 254 врача получили выплаты на сумму свыше 2,1 миллиарда тенге.

Министерство здравоохранения продолжит реализацию комплексных реформ, направленных на укрепление кадрового потенциала, защиту медицинских работников и устойчивое развитие всей системы здравоохранения в стране.