В Казахстане зафиксирован рост общей заболеваемости среди детей в возрасте до 14 лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

По данным Министерства здравоохранения РК, с 2021 по 2024 год число случаев на 100 тысяч населения увеличилось с 94,8 тыс. до 96 тыс. Особенно активный рост наблюдается по 11 из 16 классов болезней. Наибольший вклад в статистику внесли заболевания органов пищеварения, нервной системы, слуха, а также инфекционные и паразитарные болезни.

Наиболее частыми остаются болезни органов дыхания — почти 48 тыс. случаев на 100 тыс. детей. Значительно реже, но всё же в числе лидеров — заболевания пищеварительной системы (8,8 тыс.) и нервной системы (6 тыс.).

Интересно, что у подростков в возрасте 15–17 лет ситуация выглядит иначе: заболеваемость снизилась с 96,1 тыс. до 88,8 тыс. случаев. Рост отмечен лишь по пяти классам заболеваний, включая инфекционные и болезни лёгких — последние также лидируют по распространённости среди подростков.

В то же время, несмотря на это, первичная заболеваемость у детей и подростков остаётся выше, чем у взрослых. В 2024 году дети до 14 лет болели почти в два раза чаще, чем взрослые. Так, показатель среди малышей составил 67 тыс. случаев на 100 тыс. населения, среди подростков — 53 тыс., а среди совершеннолетних — лишь 39,9 тыс.

На региональном уровне разрыв в заболеваемости может достигать трёхкратного значения. К примеру, в Туркестанской области — самом детонаселённом регионе страны — зафиксирована самая низкая первичная заболеваемость: 36,5 тыс. случаев на 100 тыс. детей, что почти вдвое меньше, чем в среднем по стране. При этом многие эксперты связывают такую статистику не с хорошим здоровьем, а с низкой выявляемостью болезней и недостаточным доступом к медицинской помощи.

На противоположной стороне — север страны. В Северо-Казахстанской области первичная заболеваемость детей составила 124 тыс. случаев на 100 тыс. населения. Высокие показатели также зафиксированы в Костанайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

Особое внимание привлекают Астана и Алматы, где заболеваемость также высока. Это связывают не только с лучшей выявляемостью и доступом к медицинской помощи, но и с неблагоприятной экологией. В числе самых загрязнённых городов по итогам 2024 года — Астана, Усть-Каменогорск и Темиртау.

На фоне роста заболеваний остро встаёт вопрос кадров. Обеспеченность педиатрами в стране снижается: с 2,7 специалистов на 10 тыс. человек в 2021 году до 2,5 — в 2024-м. Всего за три года страна потеряла 60 детских врачей, а при увеличивающейся численности детей нагрузка на оставшихся педиатров только растёт.

Снижение уровня обеспеченности наблюдается в половине регионов страны, включая и столицу. В Астане, несмотря на лидерство по числу педиатров на душу населения (4,2 на 10 тыс. человек), их количество снизилось с 647 до 620 человек.