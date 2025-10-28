В стране увеличивается число дошкольных организаций, участвующих проекте "Зелёный детский сад" а рамках общенационального экологического движения "Таза Қазақстан", направленном на формирование экологического воспитания детей. Сегодня в рамках данного проекта в регионах работают 156 дошкольных организации, передает BAQ.KZ.

Основная цель проекта — повысить любовь подрастающего поколения к окружающей среде и сформировать экологическую культуру с раннего возраста. В обновлённой типовой учебной программе дошкольного воспитания и обучения особое внимание уделено экологическому образованию детей, развитию бережного отношения к природе и навыков её охраны.

"Экологическое воспитание проводится с учётом возрастных особенностей детей. Оно направлено на расширение их представлений о природе, знакомство с растительным и животным миром, сохранение чистоты окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, уход за растениями. Всё это способствует развитию интереса к труду и формированию ответственности", — отмечает директор Департамента дошкольного образования Манар Адамова.

Экологическое воспитание в младшем дошкольном возрасте реализуется через направление "Знакомство с окружающим миром", поскольку это позволяет в доступной форме формировать у детей начальные представления о природе и отношение к ней. Оно интегрируется с такими направлениями, как "Художественная литература", "Рисование", "Развитие речи", "Основы математики" и "Музыка".