Казахстанцы всё чаще проводят время с книгой — библиотеки по всей стране фиксируют рекордный рост посещаемости, передает BAQ.KZ. По данным министерства культуры и информации, с начала года библиотеки Казахстана приняли 37 миллионов посетителей.

Только за последний месяц Национальную библиотеку в Алматы посетили около 13 тысяч человек. Чаще всего сюда приходят молодые люди от 17 до 25 лет, но немало и зрелых читателей — почти две тысячи посетителей старше 45 лет. Примечательно, что около трёх тысяч человек зарегистрировались впервые, что говорит о возвращении интереса к традиционному чтению.

Казахстанцы всё чаще выбирают художественную и классическую литературу — как на казахском, так и на других языках. В последние месяцы заметно вырос спрос на казахскую классику и философскую литературу.

Сегодня в стране работают 3 883 публичные библиотеки, а количество их новых пользователей уже превысило 5,3 миллиона человек. Библиотекари отмечают: если раньше книги брали в основном для учёбы, то теперь всё больше казахстанцев читают для удовольствия — и это, пожалуй, лучший культурный тренд года.