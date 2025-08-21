Онкологическая статистика в Казахстане демонстрирует тревожные тренды: по итогам прошлого года в городах страны выросла заболеваемость злокачественными новообразованиями, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Согласно данным Министерства здравоохранения РК, этот показатель составил 239,2 случая на 100 тысяч человек, тогда как годом ранее он был на уровне 230. При этом в сельской местности, напротив, онкозаболеваемость снизилась — с 173,8 до 147,1 на 100 тысяч человек.

Наиболее неблагополучными регионами в разрезе городов оказались Карагандинская область (353,5), Костанайская (352,7), Восточно-Казахстанская (349,4) и Абайская (302,4). Эти регионы традиционно считаются экологически неблагоприятными, что может быть одной из причин устойчивого роста онкопоказателей. Однако и в сёлах отдельных областей ситуация вызывает беспокойство: в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях заболеваемость почти вдвое превышает средние сельские значения и составляет 355,2 и 306,2 на 100 тысяч человек соответственно.

Общее количество онкологических больных в стране на 1 января 2025 года составило 230,9 тысячи человек — на 12,8 тысячи больше, чем годом ранее. Лидером по числу онкопациентов стал Алматы (34,2 тыс. человек), однако в расчёте на 100 тысяч населения город находится ниже республиканского уровня. Второе место занимает Карагандинская область (21,4 тыс.), третье — Астана (16,8 тыс.).

Несмотря на рост общей заболеваемости, количество так называемых "первичных" пациентов — тех, кому диагноз "рак" поставлен впервые — сократилось. В 2024 году этот показатель составил 204,8 случая на 100 тысяч человек, против 208,6 годом ранее. Всего за год онкодиагноз впервые был установлен 41,3 тысячи казахстанцев, большинство — в Алматы (5,2 тыс.), Карагандинской области (3,8 тыс.) и Астане (3 тыс.).

Министерство также опубликовало данные по структуре заболеваемости. Наиболее распространённым видом рака у впервые выявленных пациентов остаётся рак молочной железы — на него приходится 13,9% случаев, причём 98% диагнозов ставятся на стадиях I–III, а 4,2% — уже на IV. Второе и третье места — у рака кожи (9,6%) и рака лёгких (9,2%). Почти четверть больных с раком лёгких выявлены уже на поздней стадии.

Казахстан сохраняет высокие позиции среди стран СНГ по уровню первичной заболеваемости: 5-е место с показателем 204,8 на 100 тыс. человек. Это почти вдвое выше, чем средний уровень по СНГ (103,3). Впереди — Беларусь (646,9), Россия (466,2) и Молдова (328,7). Среди стран Центральной Азии Казахстан является абсолютным антилидером: показатели в 2–6 раз выше, чем у соседей. Для сравнения: в Кыргызстане – 86, в Узбекистане и Туркменистане – 74,1, а в Таджикистане – всего 32,1 на 100 тысяч человек.

Отдельное внимание вызывает рост онкосмертности в стране. В 2024 году она увеличилась с 65,1 до 68 на 100 тысяч человек. Рост зафиксирован в 13 из 20 регионов. Самые высокие показатели смертности отмечены в Восточно-Казахстанской (117,7) и Абайской (117,2) областях. При этом, по обеспеченности врачами-онкологами, эти регионы выглядят даже лучше среднего уровня по стране: в Абайской области — 1 специалист на 10 тыс. человек, в ВКО — 0,7 при национальном показателе 0,6. Однако по количеству онкологических коек ситуация хуже: в ВКО их всего 1,2 на 10 тыс. населения, в то время как по стране — 1,5.

На фоне роста общей численности онкопациентов и увеличения смертности эксперты призывают усилить меры по ранней диагностике, модернизации онкослужбы и расширению программ профилактики в регионах.