По состоянию на 1 июля 2025 года в Казахстане различными мерами содействия занятости были охвачены более 15 тысяч граждан с инвалидностью, передает BAQ.KZ.

Сегодня в стране проживает 743,9 тысячи людей с особыми потребностями, что составляет 3,7% от общей численности населения. Из них 375,7 тысячи находятся в трудоспособном возрасте, однако официально трудоустроенными являются лишь 110,9 тысячи человек — около 30%.

Согласно Социальному кодексу Республики Казахстан, в организациях с численностью свыше 50 работников предусмотрена квота для трудоустройства лиц с инвалидностью — от 2 до 4% от общего количества сотрудников. Эти квоты не распространяются на рабочие места с вредными и опасными условиями труда. Только за первый квартал текущего года по этой норме были трудоустроены 4,8 тысячи человек.

Государство активно внедряет и другие формы поддержки. Люди с инвалидностью получают доступ к постоянным рабочим местам, участвуют в социальных и общественных работах, а также в специальных проектах, направленных на содействие занятости и профориентацию. Наряду с этим предоставляются возможности для обучения и начала собственного бизнеса. Краткосрочные профессиональные курсы прошли 88 человек, а 2,9 тысячи — обучение по проекту "Бастау бизнес". С начала года 666 человек с инвалидностью получили государственные гранты на открытие собственного дела — до 1,6 миллиона тенге каждый.

Дополнительно с 2018 года в Казахстане реализуется программа субсидирования затрат работодателей на оборудование специальных рабочих мест. В текущем году таким образом было создано 49 рабочих мест, полностью адаптированных к потребностям работников с инвалидностью.