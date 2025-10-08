В Казахстане раскрыта масштабная преступная группа, занимавшаяся производством и сбытом синтетических наркотиков через Telegram, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

В период с 2023 по 2024 годы группа, возглавляемая гражданином по имени "А", организовала подпольные лаборатории по изготовлению психотропных веществ в особо крупном размере. Специализированная операция правоохранительных органов завершилась задержанием четырёх участников группировки, у которых изъяли более 3 кг наркотиков, а также оборудование для производства и крупную сумму денег.

Согласно приговору специализированного межрайонного суда города Шымкента от 19 сентября 2025 года, все обвиняемые признаны виновными в создании и участии в преступной группе, изготовлении, хранении и сбыте психотропных веществ в особо крупном размере, а также в легализации имущества, полученного преступным путём. Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет и 6 месяцев.