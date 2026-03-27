В Шымкент в рамках форума Digital Qazaqstan стартовал Decentrathon 5.0 - крупнейший мультилокационный хакатон страны, объединивший разработчиков со всего Казахстана, передает BAQ.kz.

В этом году хакатон проходит при участии более 3000 разработчиков из 20 городов. В течение десяти дней они будут решать реальные задачи от международных компаний, включая inDrive и Solana Superteam Kazakhstan.

Общий призовой фонд составляет 20 миллионов тенге.

Особенностью юбилейного хакатона стала его ориентация на госсектор.

Разработчикам предстоит создать ИИ-систему для автоматического анализа законодательства, способную выявлять противоречия между нормативными актами различных ведомств. Ожидается, что это повысит прозрачность и согласованность нормативной базы.

Еще одна задача - внедрение ИИ-скоринга сельхозпроизводителей при распределении субсидий, что должно обеспечить более точное и эффективное использование бюджетных средств.

Параллельно участники разрабатывают Web3-решения на базе блокчейн-экосистемы Solana. Эти продукты ориентированы на глобальный рынок и могут масштабироваться на миллионы пользователей.

Мнения участников

По словам CEO Astana Hub Магжана Мадиева, сегодня ИИ существенно снижает барьеры входа в разработку и фактически демократизирует создание технологических продуктов, именно поэтому формат хакатона стал более продолжительным, чтобы участники могли сфокусироваться на создании жизнеспособных продуктов внутри экосистемы, лучшие из которых получат поддержку в рамках акселерационных программ хаба.

CTO inDrive Юрий Мисник, подчеркнул, что для глобальной платформы партнерство с Decentrathon - это возможность не только делиться экспертизой в области масштабируемой инфраструктуры и данных, но и совместно с правительством стимулировать здоровую конкуренцию, которая помогает появляться новым технологическим лидерам, чьи идеи приносят реальную пользу обществу и государственным сервисам.

Что дальше

Лучшие команды смогут продолжить работу над своими проектами на базе международного центра искусственного интеллекта ALEM AI и получить поддержку в рамках акселерационных программ.