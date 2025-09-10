В кулуарах Мажилиса министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о мерах по защите казахстанцев, выезжающих за рубеж для трудовой деятельности, передает BAQ.KZ. По её словам, сегодня для граждан создана система информирования, а также ведётся работа по заключению международных соглашений, обеспечивающих трудовые и социальные гарантии.

"Работа ведётся по оповещению казахстанцев, претендующих на выезд для осуществления трудовой деятельности. Если вы зайдёте на портал Migration.kz и выберете страну выезда, вы получите справку по этой стране, по трудовому законодательству и о том, что вы должны предпринять для защиты своих трудовых и социальных гарантий. Даже находясь за пределами страны, через интернет можно посетить портал и получить полную консультацию", — отметила Жакупова.

Она добавила, что Казахстан заключает двусторонние соглашения в сфере трудовой миграции.

"Сегодня мы ратифицируем соглашение с государством Катар. Таких соглашений на согласовании уже девять. Десять соглашений подписаны и работают - это в основном ближнее зарубежье. Из дальних стран нужно отметить Вьетнам. В числе тех, с кем планируем заключить соглашения - Великобритания, Словакия, Чехия, Афганистан", — пояснила министр.

Отдельно Жакупова прокомментировала переговоры с Южной Кореей.