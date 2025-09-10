В Казахстане разрабатывают соглашения для защиты казахстанцев, работающих за рубежом
В кулуарах Мажилиса министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о мерах по защите казахстанцев, выезжающих за рубеж для трудовой деятельности, передает BAQ.KZ. По её словам, сегодня для граждан создана система информирования, а также ведётся работа по заключению международных соглашений, обеспечивающих трудовые и социальные гарантии.
"Работа ведётся по оповещению казахстанцев, претендующих на выезд для осуществления трудовой деятельности. Если вы зайдёте на портал Migration.kz и выберете страну выезда, вы получите справку по этой стране, по трудовому законодательству и о том, что вы должны предпринять для защиты своих трудовых и социальных гарантий. Даже находясь за пределами страны, через интернет можно посетить портал и получить полную консультацию", — отметила Жакупова.
Она добавила, что Казахстан заключает двусторонние соглашения в сфере трудовой миграции.
"Сегодня мы ратифицируем соглашение с государством Катар. Таких соглашений на согласовании уже девять. Десять соглашений подписаны и работают - это в основном ближнее зарубежье. Из дальних стран нужно отметить Вьетнам. В числе тех, с кем планируем заключить соглашения - Великобритания, Словакия, Чехия, Афганистан", — пояснила министр.
Отдельно Жакупова прокомментировала переговоры с Южной Кореей.
"Критику в адрес того, что мы затянули подписание соглашения, слышим. Но этому есть объяснения: волнения, которые были в Корее, смена президента, смена министра труда. Сейчас мы уже на финишной и не теряем надежды, что до конца года соглашение будет принято и подписано", — подчеркнула она.
