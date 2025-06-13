Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования при Министерстве просвещения РК продолжает внедрять цифровые решения, направленные на поддержку детей с особыми образовательными потребностями, передает BAQ.KZ.

Одним из последних достижений стало создание интерактивного онлайн-видеословаря жестового языка. Ресурс представляет собой цифровую базу, где каждый жест сопровождается визуальной демонстрацией и доступен для поиска по ключевым словам.

Словарь доступен для свободного скачивания на казахском и русском языках на официальном сайте центра.

Для удобства пользователей в настоящее время разрабатывается мобильная версия словаря, которую планируется презентовать в августе 2025 года в рамках Республиканской августовской конференции работников образования.

Проект нацелен на расширение доступности образования, поддержку инклюзивных практик и повышение цифровой грамотности среди детей с нарушением слуха и их педагогов.