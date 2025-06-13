В Казахстане разработали интерактивный видеословарь жестового языка
В Казахстане создали онлайн-словарь жестового языка для детей с нарушением слуха.
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Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования при Министерстве просвещения РК продолжает внедрять цифровые решения, направленные на поддержку детей с особыми образовательными потребностями, передает BAQ.KZ.
Одним из последних достижений стало создание интерактивного онлайн-видеословаря жестового языка. Ресурс представляет собой цифровую базу, где каждый жест сопровождается визуальной демонстрацией и доступен для поиска по ключевым словам.
Словарь доступен для свободного скачивания на казахском и русском языках на официальном сайте центра.
Для удобства пользователей в настоящее время разрабатывается мобильная версия словаря, которую планируется презентовать в августе 2025 года в рамках Республиканской августовской конференции работников образования.
Проект нацелен на расширение доступности образования, поддержку инклюзивных практик и повышение цифровой грамотности среди детей с нарушением слуха и их педагогов.
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