Казахстанские ученые разработали новую технологию переработки бедных литийсодержащих алюмосиликатных руд, которая позволяет получать литиевый концентрат с более высоким содержанием ценного металла и расширить сырьевую базу страны по критически важным полезным ископаемым, передает корреспондент BAQ.KZ.

Разработку представила группа ученых Национального центра по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан. В основе технологии лежит процесс карботермической плавки, который обеспечивает практически полное разделение лития и алюмосиликатной части руды. Помимо литиевого концентрата технология позволяет получать ферросплав марки ФС45, востребованный в металлургической промышленности.

По словам руководителя проекта, кандидата технических наук Ферузы Бердикуловой, новая технология значительно превосходит существующие решения по качеству получаемого концентрата.

"В результате переработки бедных по литию руд мы получаем концентрат с содержанием оксида лития 12–14%. Данный продукт более чем в два раза богаче по содержанию оксида редкого металла, чем традиционный аналог. По известным технологиям на этом этапе не удается увеличить концентрацию оксида лития выше 5–6%", – отметила она.

Еще одним преимуществом разработки стало снижение использования агрессивных растворов серной кислоты. Это позволяет уменьшить воздействие производства на окружающую среду и сократить производственные затраты.

Как отмечают разработчики, внедрение новой технологии позволит вовлечь в переработку бедные литиевые руды, которые ранее считались экономически менее привлекательными, а также укрепить отечественную сырьевую базу критически важных металлов, спрос на которые стремительно растет благодаря развитию производства аккумуляторов, электроники и технологий хранения энергии.