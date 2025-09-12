В рамках воспитательной программы "Адал азамат" все школы страныначали переходить на единый дизайн-код (брендбук). Об этом в беседе с корреспондентом BAQ.KZ сообщил директор Центра "Теория и методика воспитания" Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Толеу Абишев.

По его словам, школьное пространство должно рассматриваться не только как физическая среда, но и как воспитательный ресурс, который влияет на формирование личности ученика.

"Школьная экосистема должна рассматриваться как комфортное и ценностно-ориентированное пространство, интегрированное с воспитательными процессами. Воспитание приходит через пример. Это подтверждают и международные исследования. В этом контексте был разработан единый дизайн-код оформления школ в соответствии с ценностями программы "Адал азамат", – подчеркнул директор Центра.

Визуализация ценностей программы

Первое. Созданы специальные визуальные символы, отражающие шесть основных ценностей программы. Их изображения и значения будут представлены на специальной стене у входа в школу. Также предлагается использование флагов и табличек с названием программы и ее ценностями.

Второе. При оформлении общих пространств (столовая, библиотека, спортзал) применяются изображения и слова, формирующие ежедневные привычки:

в столовой – чистота и бережливость,

в библиотеке – культура чтения,

в спортзале – здоровый образ жизни и командный дух.

Третье. В общих пространствах, коворкинг-зоне и кабинетах используются изображения в национальном стиле, популяризирующие музыкальные инструменты, традиции и быт казахского народа.

Коридоры как пространство познания

Коридоры перестают быть лишь проходными зонами и превращаются в дополнительное пространство для обучения и размышлений. Здесь будут отражены:

ключевые этапы истории человечества,

вехи развития науки и технологий,

эпохи промышленных революций и хронология открытий.

Эта информация расширит кругозор учащихся и пробудит исследовательский интерес.

Оформление учебных кабинетов

Кабинеты будут оформляться с учетом возраста учащихся, содержания предмета и воспитательных ценностей.

Так, в начальной школе предпочитание будет отдаваться природе и историческим местам Казахстана. В средней и старшей школе будут изображены исторические личности, афоризмы, основные правила и формулы в современном стиле.

Например, в кабинете истории акцент будет сделан на патриотизм и национальное наследие, в естественных науках – на экологическую культуру и научный поиск, в математике – на ценности логики и точности.

Для этого предлагается проект "100 имен" – использование изображений выдающихся личностей из истории Казахстана в зависимости от направления предмета. Также в общих пространствах будут представлены изображения и цитаты мировых исторических деятелей и мыслителей.

Принцип "третьего учителя"

"Внутреннее пространство школы – это "безмолвный воспитатель", который может оказывать влияние не меньше, чем педагог или учебник. Поэтому оформление должно отвечать не только эстетическим, но и педагогическим задачам. Это поднимает школьную среду до уровня "третьего учителя"", – подчеркнул Толеу Абишев.

Механизм внедрения в образовательных организациях

Брендбук – это динамический документ, который будет адаптироваться под особенности школ, их вместимость и современные требования воспитания.

Как отметил Толеу Абишев, внедрение будет происходить поэтапно. На первом этапе – в школах, строящихся заново, на втором этапе – в школах, где проводятся ремонт или реновация.

Отдельное финансирование на оформление не предусмотрено, работы будут осуществляться в рамках ремонта.