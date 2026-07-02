В Казахстане разработают комплексный план развития женского предпринимательства – Аида Балаева

В Казахстане разрабатывается комплексный план развития женского предпринимательства, который объединит меры государственной поддержки, обучения, финансирования и расширения экономических возможностей женщин. Об этом на IV Пленарном заседании Global Businesswomen Council заявила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Балаевой, защита прав женщин должна оставаться безусловным приоритетом государственной политики.

"Именно поэтому в Казахстане последовательно укрепляется законодательная база, создаются условия для развития женского предпринимательства и расширения экономических возможностей женщин", – отметила она.

Вице-премьер подчеркнула, что Казахстан последовательно реализует политику гендерного равенства. Конституция гарантирует равные права и возможности женщин и мужчин, действует закон о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин, а также реализуется Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года.

По ее словам, благодаря системной работе женщины сегодня уверенно занимают лидирующие позиции в экономике.

"Большое внимание участию женщин в экономике уделяет Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан. По поручению Главы государства комиссия последовательно продвигает инициативы, направленные на расширение экономических возможностей женщин", – сказала Балаева.

Она сообщила, что в настоящее время Национальная комиссия разрабатывает комплексный план развития женского предпринимательства.

"Он объединит меры государственной поддержки, обучения, финансирования и расширения экономических возможностей женщин в новых условиях", – пояснила заместитель Премьер-министра.

Как отметила Балаева, сегодня в Казахстане зарегистрировано более 1 миллиона предпринимательниц. Женщины возглавляют почти половину действующих субъектов малого и среднего бизнеса и формируют более трети занятости в данном секторе.

При этом, по ее словам, сохраняется отраслевая концентрация женского бизнеса в сфере услуг, а женщины по-прежнему недостаточно представлены в крупном капиталоемком предпринимательстве.

Вице-премьер также отметила вклад Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" в поддержку женского бизнеса.

"По итогам 2025 года почти половину получателей сервисной и консультационной поддержки составили женщины. Одним из успешных проектов остается программа “Одно село – один продукт”, где около 70% участников также являются женщинами, а их продукция уже представлена на полках крупных торговых сетей и магазинов", – сообщила она.

Отдельно Балаева остановилась на развитии социального предпринимательства.

По ее данным, в Казахстане зарегистрировано свыше 1,5 тысячи социальных предпринимателей, более 70% из которых – женщины.

"Они создают рабочие места, реализуют инклюзивные проекты, помогают семьям, детям и людям с особыми потребностями", – подчеркнула она.

Говоря о современных вызовах, Балаева отметила, что стремительное развитие искусственного интеллекта открывает новые возможности для бизнеса.

"Наша задача – сделать так, чтобы женщины не только использовали искусственный интеллект в своей работе, но и становились лидерами новой цифровой экономики. Для этого необходимо расширять доступ к современным технологиям, обучению, финансированию и наставничеству", – резюмировала вице-премьер.

Таким образом, в Казахстане продолжается работа по расширению экономических возможностей женщин. Власти намерены усилить меры поддержки женского предпринимательства, в том числе за счет разработки комплексного плана, расширения доступа к финансированию, обучению и современным технологиям. Особое внимание будет уделено вовлечению женщин в цифровую экономику и развитию предпринимательства в новых секторах.