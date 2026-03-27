Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать программу развития альпинизма и горного туризма с привлечением государственного финансирования и спонсорских средств, передает BAQ.kz.

Глава государства отметил, что альпинизм играет важную роль не только как спорт, но и как элемент воспитания и формирования ценностей.

«Любовь к горам, походы, восхождения стали не просто увлечением, а особым экологическим стилем жизни, основанном на уважении к природе и стремлении к чистоте. В новой Конституции принципы природолюбия, правильного экологического поведения, чистоты в целом стали важной ее составной частью и теперь должны «врасти» в наш национальный менталитет. Горы учат стойкости, дисциплине и взаимовыручке. Поднимаясь к вершинам, человек укрепляет собственный дух. Именно поэтому альпинизм и горный туризм – это школа жизни, которая рождает лидеров, воспитывает чувство ответственности за окружающий мир», - сказал Президент.

По словам Токаева, альпинизм и горный туризм необходимо развивать системно.

«Важно всячески поддерживать этот культурный и психологический феномен, превращать его в основу воспитания молодежи. Перед Правительством, профильным министерством стоит задача всемерной поддержки альпинизма как спорта и современного горного туризма. Нужно подготовить конкретную программу действий с привлечением государственного финансирования и спонсорских средств. Отмечу, что данная актуальная задача будет решаться государством, и к ней будет проявлено должное внимание», - заявил Президент.

Он поручил Правительству и профильному министерству подготовить конкретную программу развития отрасли.

Эти заявления прозвучали в ходе встречи с Ерванд Ильинский, которому была вручена высшая государственная награда - звание «Қазақстанның Еңбек Ері».