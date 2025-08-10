Теперь такой развод можно будет оформить через органы регистрации актов гражданского состояния (РАГС), что избавит от длительных судебных процедур. О том, как это повлияет на бракоразводный процесс, кто чаще становится инициатором развода и какие аспекты защиты прав остаются вне этих поправок, в интервью BAQ.KZ рассказала юридический консультант Зауре Токбергенова.

- Как вы считаете, каким образом это упростит бракоразводные процессы?

- Закон называется "Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан". Он вносит изменения в Кодекс Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье" только в части, регулирующей расторжение брака через регистрирующие органы с лицами, находящимися в международном розыске более трех лет со дня санкционирования судом постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск.

Расторжение брака с таким супругом до недавнего времени было затруднено необходимостью обращения в суд, с новыми поправками это можно будет сделать через РАГС (регистрирующий орган). На моей практике таких дел не было, за прошлый год в банке судебных актов я не нашла ни одного дела по данной категории дел. Они достаточно редки, что, вероятно, и влияло на то, что в Кодекс ее вносят только сейчас.

Однако, для тех, кто имеет супруга, который находится в международном розыске, это, естественно, упростит бракоразводный процесс, так как отпадёт необходимость обращения с иском в суд.

- Как будет выглядеть бракоразводный процесс при таких поправках?

Все останется как раньше. Вероятно, в перечень документов, необходимых для расторжения брака, на сайте электронного правительства внесут соответствующее постановление.

- Кто чаще подает на развод женщины или мужчины?

- В моей практике инициатором почти всегда является женщина. Женщины же чаще подают на развод, а не просто приходят на консультацию. Однако это маленькая выборка, чтобы судить об общей ситуации, она не будет репрезентативной для всей страны.

Исследование судебной практики требует больше времени, но и там мы будем видеть ситуацию только с одной стороны, так как в ней не будет учитываться статистика по РАГС.

На сайте бюро национальной статистики я также не нашла информации о том, кто чаще подает на развод за 2024 год. Но там есть информация, что доля регистрации повторных браков после развода у мужчин составила 20,8%, у женщин 19,4%.

- Каким образом будут защищены права женщин при вступлении в силу этой поправки?

- Как я уже говорила, обсуждаемые поправки существенно не влияют на порядок расторжения брака, поскольку они не касаются вопросов раздела имущества, алиментов или опеки над детьми. Они лишь упрощают технический аспект расторжения брака с супругом, находящимся в розыске.

В общем контексте разводов, права женщин и детей, как правило, защищаются другими нормами законодательства, регулирующими алиментные обязательства и раздел совместно нажитого имущества, которые остаются в силе. В обсуждаемых поправках этот аспект не затронут. В бракоразводном процессе, чаще всего, наиболее уязвимыми остаются дети.

- Спасибо за интервью.