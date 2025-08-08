В Казахстане разрешили развод без второго супруга
Как изменятся правила развода с 16 сентября?
Сегодня, 11:16
131Фото: unsplash
С 16 сентября 2025 года в Казахстане вступают в силу поправки в Кодекс "О браке (супружестве) и семье", согласно которым теперь возможно расторгнуть брак без участия второго супруга, если он более трёх лет находится в международном розыске, передает BAQ.KZ.
Такое решение принято в рамках оптимизации уголовного законодательства.
Изменения направлены на защиту прав граждан, чьи супруги исчезли с поля зрения правоохранительных органов и уклоняются от ответственности.
