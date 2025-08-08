С 16 сентября 2025 года в Казахстане вступают в силу поправки в Кодекс "О браке (супружестве) и семье", согласно которым теперь возможно расторгнуть брак без участия второго супруга, если он более трёх лет находится в международном розыске, передает BAQ.KZ.

Такое решение принято в рамках оптимизации уголовного законодательства.

Изменения направлены на защиту прав граждан, чьи супруги исчезли с поля зрения правоохранительных органов и уклоняются от ответственности.