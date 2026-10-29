Новые форматы обучения молодых избирателей развивают в Казахстане

В Казахстане молодые граждане активно участвуют в развитии электорального просвещения, предлагают собственные проекты и используют современные цифровые технологии. Школьники создают комиксы о выборах, студенты организуют дебаты, а молодёжные объединения расширяют сотрудничество между регионами. Об этих инициативах рассказали на расширенном заседании Экспертного совета при Центральной избирательной комиссии РК, передает корреспондент BAQ.KZ.

Клубы молодых избирателей объединяют регионы

Как сообщила член ЦИК Ляззат Суюндик, сегодня в Казахстане действуют 248 клубов молодых избирателей. Эти объединения стали площадками для получения новых знаний, обмена опытом и реализации инициатив самих школьников и студентов.

В Павлодарской области молодёжные клубы открываются при колледжах и университетах, в Кызылординской области для одного из объединений выделен отдельный кабинет, а в западных регионах участники организуют дебаты.

В Астане молодые активисты помогают пожилым гражданам во время голосования, приобретая практический опыт общественной деятельности.

Одним из значимых мероприятий стал первый республиканский электоральный форум «Молодёжь и выборы», который состоялся в Кызылорде. Он объединил представителей клубов из разных регионов Казахстана, членов Центральной избирательной комиссии и территориальных избирательных комиссий.

«Мы хотим, чтобы интересные идеи не оставались в пределах одного клуба или региона, а получали дальнейшее развитие при участии университетов, научных организаций и молодёжных ресурсных центров», – отметила Ляззат Суюндик.

Школьники создают проекты с помощью искусственного интеллекта

Особый интерес участников заседания вызвали творческие инициативы молодых казахстанцев.

Так, девятиклассница из Кызылординской области с помощью искусственного интеллекта разработала комиксы, посвящённые избирательному процессу.

Алматинские школьники создали целую серию комиксов о молодом человеке, который постепенно знакомится с выборами и проходит путь до избрания депутатом маслихата.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил значение таких проектов для развития современных подходов к образованию.

По его словам, визуальные истории, короткие видеоролики и цифровой контент позволяют молодым людям знакомиться со сложными вопросами в привычном и понятном формате.

На заседании также выступили председатель Клуба молодых избирателей Алматы Бауыржан Маханбет и член Клуба молодых избирателей Астаны Темерлан Макубаев.

Они представили темы, связанные с развитием молодёжных объединений и формированием избирательной культуры через диалог между сверстниками.

Отдельное внимание уделили возможностям участия молодых граждан в работе избирательных комиссий. В ходе обсуждения прозвучало, что двое участников клубов молодых избирателей уже стали членами избирательных комиссий.

ЦИК разрабатывает единый электронный реестр

Для расширения сотрудничества между клубами Центральная избирательная комиссия разрабатывает единый электронный реестр молодых избирателей, объединённых в клубы.

Предполагается, что новая система будет содержать сведения об интересах, компетенциях, опыте и проектах участников. Это позволит молодым активистам находить единомышленников из других регионов, создавать межрегиональные команды и привлекать партнёров к реализации своих идей.

Реестр также может использоваться для взаимодействия с университетами, научными организациями и молодёжными ресурсными центрами.

Ещё одним направлением станет развитие доступного образовательного контента. В частности, ЦИК предложила рассмотреть возможность создания мультфильмов, коротких видеороликов и других программ для телеканала «Балапан».

К подготовке материалов могут привлечь молодых авторов, блогеров и студентов творческих специальностей.

Среди других предложений – создание мини-сериалов для социальных сетей, интерактивных игр и цифровых пособий, которые будут знакомить молодёжь с избирательными правами и процедурами.

Университеты расширят участие в электоральном просвещении

На заседании также обсудили возможности научного и образовательного сотрудничества.

В работе приняли участие председатель Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Ержан Амирбекулы и заместитель председателя комитета Акерке Абылайхан.

Одним из направлений совместной работы стало развитие научных исследований в области избирательного права и электоральной культуры.

В числе предложений обсуждалось создание единого каталога научных работ, который позволит систематизировать сведения об исследованиях и специалистах, работающих по электоральной тематике.

В стране уже существует база примерно из 20 тысяч диссертаций, защищённых с 1992 года. Участники заседания отметили возможности использования научного потенциала страны при соблюдении требований по защите персональных данных и авторских прав.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров пояснил, что создание систематизированной базы исследователей поможет приглашать профильных экспертов к совместной работе, организовывать профессиональные обсуждения и развивать сотрудничество с научным сообществом.

Отдельным направлением может стать интеграция электоральной тематики в образовательные программы разных специальностей.

Будущие журналисты смогут изучать особенности освещения выборов и противодействия дезинформации, IT-специалисты – вопросы информационной безопасности и защиты персональных данных, а социологи – методы изучения электорального поведения.

Для студентов педагогических специальностей могут быть разработаны практические задания по преподаванию основ избирательного права.

Кроме того, ЦИК предложила развивать студенческое самоуправление, используя выборы студенческих советов как практическую модель избирательного процесса.

Новые возможности для молодёжных инициатив

В ходе обсуждения представители экспертного сообщества и гражданского общества предложили расширить использование цифровых образовательных платформ, интерактивных заданий и исследовательских проектов.

Одной из инициатив стало создание информационной платформы «Молодой избиратель», которая могла бы объединить образовательные материалы, тесты и практические рекомендации.

Также обсуждались возможности развития молодёжного волонтёрства и участия общественных организаций в просветительской работе.

Участники заседания подчеркнули, что современные форматы взаимодействия позволяют объединять образовательные учреждения, научное сообщество и самих молодых граждан.

В ЦИК рассчитывают, что дальнейшее развитие клубов, цифровых проектов и университетского сотрудничества позволит поддержать инициативность молодёжи и расширить возможности для практического знакомства с избирательной системой Казахстана.