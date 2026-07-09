В Казахстане разъяснили, как будут работать налоговые вычеты после вступления в силу нового Налогового кодекса. Эти вопросы обсудили на заседании Проектного офиса по внедрению документа под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает BAQ.KZ.

Одним из главных нововведений стал базовый налоговый вычет в размере 30 МРП в месяц (не более 360 МРП в год). Он уменьшает сумму дохода, с которой удерживается индивидуальный подоходный налог (ИПН), а значит, позволяет гражданам платить меньше налога. Кроме того, сохраняются вычеты по обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям и взносам на ОСМС.

На заседании отдельно рассмотрели ситуацию, когда зарплата работника меньше суммы налогового вычета. Представители Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" предложили сохранить действовавший ранее механизм переноса неиспользованной части вычета на следующие месяцы.

Однако в Комитете государственных доходов пояснили, что новая норма предусматривает иной подход.

"Идеология новой нормы заключается в предоставлении базового налогового вычета как ежемесячной меры поддержки граждан, прежде всего работников с невысокими доходами. Поэтому базовый налоговый вычет применяется отдельно за каждый календарный месяц и не предусматривает перенос неиспользованной суммы на последующие налоговые периоды", – пояснили в КГД.

По итогам заседания Комитет государственных доходов подготовит официальные разъяснения, подтверждающие, что неиспользованная часть базового вычета не переносится на следующие месяцы.

Отдельно участники заседания обсудили социальные налоговые вычеты для людей с инвалидностью и родителей детей с инвалидностью. Сейчас Налоговый кодекс позволяет сохранить право на такой вычет при смене работодателя, однако не определяет, как применять льготу, если человек одновременно работает в нескольких организациях.

В ходе обсуждения было отмечено, что отсутствие четких правил может привести к разному толкованию закона и злоупотреблениям.

"Отсутствие четких правил может создавать риски неоднозначного применения нормы и ее недобросовестного использования", – отметили участники заседания.

В связи с этим Министерству финансов и Комитету государственных доходов поручено выработать единый порядок применения социальных налоговых вычетов, который сохранит их социальную направленность и одновременно исключит возможные злоупотребления.