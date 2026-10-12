В Казахстане реализовано 1 226 промышленных проектов за 7 лет

За период с 2019 по 2026 годы в Казахстане реализовано 1 226 промышленных проектов с общим объемом инвестиций 8,7 трлн тенге. В результате создано 106,8 тыс. постоянных рабочих мест.

Новые производственные мощности введены в машиностроении, нефтегазохимии, металлургии, пищевой и химической промышленности, производстве строительных материалов и других отраслях. В стране налажен выпуск автомобилей и автокомпонентов, полипропилена, автомобильных шин, листового стекла, ферросплавов и бытовой техники.

Машиностроение Казахстана: 187 новых проектов и более 25 тысяч рабочих мест

За 2019-2026 годы в машиностроительной отрасли реализовано 187 проектов, обеспечивших создание 25 603 постоянных рабочих мест.

В разных регионах страны введены мощности по производству силовых трансформаторов, тракторов, автобусов, карьерной и дорожно-строительной техники. Отдельное направление связано с развитием автомобилестроения и выпуском автокомпонентов. Реализованные проекты охватывают различные сегменты машиностроения – от электротехнического оборудования до транспортной техники.

В Казахстане запущены новые автомобильные производства с созданием более пяти тысяч рабочих мест

В 2025 году в Алматы реализован проект по производству автомобилей Chery, Changan и Haval на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan. Объём инвестиций составил 182 млрд тенге, создано 3,6 тыс. рабочих мест. Производственная мощность предприятия достигает 120 тыс. автомобилей в год.

Также один крупный проект реализован в Костанайской области, где введён в эксплуатацию завод KIA Qazaqstan. Инвестиции составили 131,5 млрд тенге, создано 1,5 тыс. рабочих мест. Предприятие рассчитано на выпуск 70 тыс. автомобилей ежегодно.

Совокупный объём инвестиций в два проекта составил 313,5 млрд тенге. Их производственные мощности позволяют выпускать до 190 тыс. автомобилей в год. В рамках реализации проектов предусмотрено 5,1 тыс. рабочих мест. Оба предприятия вошли в число реализованных инициатив по развитию автомобильной промышленности Казахстана.

В 2026 году в Казахстане планируется реализация 200 промышленных проектов на 1,7 трлн тенге

В текущем году в Казахстане запланирована реализация 200 промышленных проектов на общую сумму порядка 1,7 трлн тенге. Ожидается создание около 17,3 тыс. постоянных рабочих мест.

Согласно данным справки, в 2026 году уже введено 100 промышленных проектов, в рамках которых создано 7 029 рабочих мест. Реализация запланированных инициатив предусматривает дальнейший ввод производственных мощностей и создание постоянных рабочих мест.

Казахстанские СЭЗ произвели продукции почти на 16 трлн тенге

В Казахстане функционируют 18 специальных экономических зон, включая четыре новые площадки, созданные в 2025-2026 годах. Предлагаемые для бизнеса условия, инженерная инфраструктура и меры господдержки обеспечили реализацию масштабных проектов и выпуск конкурентоспособной отечественной продукции.

Государство помогает бизнесу ускорять запуск производств, внедрять современные технологии и расширять экспортные поставки. Всего на территориях СЭЗ реализован 561 инвестиционный проект. Общий объем привлеченных инвестиций составил 11,5 трлн теңге, создано свыше 38 тыс. рабочих мест. Произведено продукции на 15,9 трлн теңге, из которых 1,1 трлн приходится на экспорт.

Среди крупных проектов, способствующих укреплению экспортного потенциала страны:

ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» – первый газохимический комплекс страны, запущенный на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области. Комплекс стал важным этапом формирования нефтегазохимического кластера страны. Проектная мощность KPI составляет 500 тысяч тонн полипропилена в год, что позволяет обеспечить внутренний рынок и значительно увеличить экспортный потенциал республики. В первом полугодии 2026 года произведено продукции на 366,2 млрд теңге.

ТОО «Тау-Кен Алтын» – один из ключевых проектов СЭЗ «Астана – новый город» мощностью 25 тонн аффинированного золота и 50 тонн серебра в год. Реализация проекта позволила обеспечить полный цикл переработки драгоценных металлов внутри Казахстана и повысить конкурентоспособность металлургической отрасли. На сегодняшний день на заводе произведено продукции более чем на 8,8 трлн теңге.

ТОО «СМИТ Центральная Азия» на территории СЭЗ «Сарыарка» является одним из ведущих производителей труб и фасонных изделий для нефтегазовой, коммунальной и энергетической отраслей. Мощность предприятия – 30 тыс. тонн продукции в год. Здесь выпускают теплоизолированные трубопроводные системы, соответствующие международным требованиям качества. Объем произведенной продукции достиг 33,64 млрд теңге.

ТОО «Түркістан тоқыма» (Lihua Group) развивает хлопково-текстильный комплекс на территории СЭЗ «Turan» в Туркестанской области. В декабре 2025 года запущен первый этап производства, создано 430 рабочих мест. После выхода комплекса на полную мощность планируется ежегодный выпуск 11,4 тыс. тонн пряжи, 47,3 млн квадратных метров ткани, 2 млн комплектов постельного белья и 4 млн одеял. Развитие производства позволит перерабатывать отечественный хлопок в готовую текстильную продукцию и расширить экспортные поставки.

В СЭЗ «Jibek Joly» в Жамбылской области запущена первая фаза завода ТОО «Shengtai Biotech» (Fufeng Group) по глубокой переработке кукурузы. Мощность первой очереди – 500 тыс. тонн кукурузы в год. Проект предусматривает выпуск крахмала, аминокислот и кормовых добавок. Развитие комплекса позволит увеличить глубину переработки сельскохозяйственного сырья и поставки продукции с высокой добавленной стоимостью на зарубежные рынки. Реализация всех этапов предусматривает создание около 1,5 тыс. постоянных рабочих мест.

Таким образом, специальные экономические зоны открывают широкие возможности для реализации крупных промышленных проектов и развития экономики Казахстана. Деятельность СЭЗ и индустриальных зон координируется QazIndustry.