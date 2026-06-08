В Казахстане реализуют 46 совместных проектов с Южной Кореей на $4 млрд

На разных стадиях реализации и проработки находятся 46 совместных проектов Казахстана и Южной Кореи общей стоимостью около 4 млрд долларов. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев на заседании Межправительственной комиссии двух стран, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, за годы сотрудничества Казахстан и Республика Корея сформировали прочную основу взаимодействия по широкому спектру направлений, а одним из наиболее динамично развивающихся остается промышленная кооперация.

"В настоящее время на различных стадиях проработки находятся 46 совместных проектов общей стоимостью порядка 4 миллиардов долларов США", – сообщил министр.

Нагаспаев отметил, что стороны видят значительный потенциал для расширения сотрудничества в машиностроении, химической промышленности и производстве строительных материалов.

Особое внимание уделяется энергетической сфере. Казахстан заинтересован в развитии проектов в области возобновляемых источников энергии, а также в расширении взаимодействия в сфере мирного атома.

Кроме того, перспективными направлениями сотрудничества остаются критические минералы, зеленая энергетика, цифровые технологии, инфраструктура и агропромышленный комплекс.

По итогам 2025 года объем взаимной торговли между Казахстаном и Южной Кореей составил около 4,4 млрд долларов.