В Казахстане реализуют 46 совместных проектов с Южной Кореей на $4 млрд
Стороны намерены расширять сотрудничество в промышленности, энергетике и транспортной сфере
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На разных стадиях реализации и проработки находятся 46 совместных проектов Казахстана и Южной Кореи общей стоимостью около 4 млрд долларов. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев на заседании Межправительственной комиссии двух стран, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, за годы сотрудничества Казахстан и Республика Корея сформировали прочную основу взаимодействия по широкому спектру направлений, а одним из наиболее динамично развивающихся остается промышленная кооперация.
"В настоящее время на различных стадиях проработки находятся 46 совместных проектов общей стоимостью порядка 4 миллиардов долларов США", – сообщил министр.
Нагаспаев отметил, что стороны видят значительный потенциал для расширения сотрудничества в машиностроении, химической промышленности и производстве строительных материалов.
Особое внимание уделяется энергетической сфере. Казахстан заинтересован в развитии проектов в области возобновляемых источников энергии, а также в расширении взаимодействия в сфере мирного атома.
Кроме того, перспективными направлениями сотрудничества остаются критические минералы, зеленая энергетика, цифровые технологии, инфраструктура и агропромышленный комплекс.
По итогам 2025 года объем взаимной торговли между Казахстаном и Южной Кореей составил около 4,4 млрд долларов.
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