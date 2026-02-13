Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Асхата Хасенова, на встрече была представлена информация о деятельности национальной компании за прошлый год и задачах на предстоящий период, передает BAQ.KZ.

Асхат Хасенов сообщил, что в 2025 году заключены контракты с китайскими компаниями CNOOC и Sinopec на недропользование по проектам Жылыой в Атырауской области и Березовский в Западно-Казахстанской области. Кроме того, крупные международные компании Turkish Petroleum Corporation, BP и Хорватское агентство по углеводородам изучают перспективные участки в Казахстане.

Нацкомпания сосредоточена на геологоразведке глубоких и малоизученных участков. В 2025 году завершено бурение восьми поисковых скважин, а до 2029 года планируется пробурить еще 24 с общим объемом инвестиций более 900 млн долларов.

По итогам прошлого года объем добычи нефти и конденсата составил 26,2 млн тонн, что на 10% выше уровня 2024 года. Параллельно ведется работа по увеличению добычи газа дополнительно на 2,3 млрд кубометров в год на месторождениях Западная Прорва, Центральный Урихтау и Рожковское.

Три НПЗ «КазМунайГаза» переработали 17,5 млн тонн нефти, производство светлых нефтепродуктов составило 13,6 млн тонн, что на 1,2 млн тонн больше, чем в 2024 году. Также продолжается реализация крупных инвестиционных проектов в нефтегазохимии и газопереработке на сумму более 15 млрд долларов.

В Мангистауской области введен в эксплуатацию опреснительный завод морской воды «Кендерли» мощностью 50 тыс. кубометров в сутки.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по ускорению геологоразведочных работ и своевременной реализации крупных инвестиционных проектов.