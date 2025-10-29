В Казахстане реформируют систему лицензирования археологических работ
В Мажилисе предложили разделить лицензии на археологические и реставрационные.
В Мажилисе обсудили изменения в законодательство, касающиеся охраны объектов историко-культурного наследия. Один из ключевых пунктов законопроекта – обновление системы лицензирования археологических и реставрационных работ, передаёт BAQ.KZ
По словам депутата Мажилиса Асхата Аймагамбетова, существующая система лицензирования себя не оправдала и требует пересмотра.
"Сегодня лицензии выдаются бессрочно, и организации могут работать годами без проверки квалификации специалистов. Мы вводим более справедливый и прозрачный механизм, который очистит отрасль и откроет дорогу профессионалам", — подчеркнул депутат.
Предлагается разделить лицензии на археологические и реставрационные, ввести пятилетний срок действия и установить квалификационные требования к соискателям.
