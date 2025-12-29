На территорию Казахстана на смену холодному антициклону приходит южный теплый циклон, который принесет изменение погодных условий в большинстве регионов страны, передает BAQ.KZ.

В связи с этим 30–31 декабря ожидаются осадки и усиление ветра.

По прогнозам, в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях и в области Ұлытау 30–31 декабря пройдет снег с метелью, местами ожидается дождь с переходом в снег. На юге республики осадки прогнозируются преимущественно в виде дождя. По всей территории страны возможны гололедные явления, туман и порывистый ветер.

Температурный фон также изменится. 30 декабря на севере и в центре, а 30–31 декабря на востоке Казахстана дневная температура воздуха повысится до диапазона от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В южных регионах 30–31 декабря столбики термометров поднимутся до 5–15 градусов тепла.

Синоптики отмечают, что погодные условия в указанный период могут осложнить дорожную обстановку, в связи с чем жителям и гостям страны рекомендуется учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать меры безопасности.