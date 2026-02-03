АО "КазТрансОйл" объявило об изменении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам. Новые расценки вступят в силу с 1 марта 2026 года, передает BAQ.KZ.

Согласно приказу генерального директора компании от 30 января 2026 года, для экспорта за пределы Казахстана и транзита через территорию республики установлены следующие тарифы:

слив нефти с железнодорожных цистерн на НПС имени Т. Касымова составит 1 715,05 тенге за тонну (без НДС), что на 969 тенге или 130% выше действующего уровня;

перевалка нефти на НПС имени Т. Касымова в нефтепровод "Кенкияк – Атырау" будет стоить 80,99 тенге за тонну (без НДС), рост составил 0,6 тенге или 0,8%;

налив нефти в железнодорожные цистерны на нефтеналивной эстакаде "Шагыр" подорожает до 517 тенге за тонну (без НДС), что на 236 тенге или 84% больше прежнего тарифа.

Кроме того, с 1 марта изменится стоимость транзитной транспортировки нефти российского происхождения через территорию Казахстана в Узбекистан. Новый тариф составит 28,02 доллара США за тонну (без НДС), что на 0,12 доллара или 0,4% выше предыдущего уровня.

В том числе тариф на налив нефти в железнодорожные цистерны на пункте "Шагыр" для транзитных поставок установлен в размере 0,96 доллара США за тонну (без НДС), с ростом на 14%.

В компании отметили, что обновленные тарифы утверждены в рамках планового пересмотра и будут применяться ко всем соответствующим операциям по экспорту и транзиту нефти.