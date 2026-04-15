В Казахстане резко снизят стоимость кредитных рейтингов
Оценка может подешеветь в 10–20 раз по сравнению с международными агентствами
Сегодня 2026, 12:07
129Фото: freepik.com
В Казахстане стоимость кредитных рейтингов может снизиться в 10–20 раз после создания национального рейтингового агентства. Об этом на брифинге сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент BAQ.KZ.
По ее словам, сейчас услуги международных агентств обходятся компаниям значительно дороже.
«Если стоимость оценки у международных рейтинговых агентств, таких как Standard & Poor’s, составляет свыше 50 тысяч долларов, то у национального агентства она будет примерно в районе до 5 миллионов тенге», - сообщила Абылкасымова.
Кто платит за рейтинг
Глава АРРФР подчеркнула, что принцип оплаты остается неизменным.
«За рейтинговую оценку всегда платит сам эмитент - компания, которая получает рейтинг», - заявила она.
При этом государственное регулирование тарифов не предусматривается - стоимость формируется исходя из затрат агентства.
Из чего складывается цена
Как пояснила Абылкасымова, на стоимость рейтинга влияют:
•работа аналитиков,
•создание и содержание инфраструктуры,
•доступ к информационным базам данных,
•методологическая оценка.
«Это стандартные затраты, которые включаются в формирование стоимости рейтинговой услуги», - отметила она.
Почему станет дешевле
Одним из ключевых преимуществ национального агентства станет именно доступность услуг для бизнеса.
«Во многих странах создаются собственные рейтинговые агентства, потому что их услуги в 10–20 раз дешевле, чем у международной “большой тройки”», - подчеркнула глава АРРФР.
Она добавила, что окончательная стоимость будет зависеть от вида рейтинга: кредитные рейтинги будут дороже, а, например, ESG или рейтинги корпоративного управления - дешевле.
