В Казахстане владельцев жилья всё чаще штрафуют за проживание арендаторов без регистрации. По итогам января–ноября количество правонарушений по части 5 статьи 493 КоАП РК выросло почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 4,4 тысячи случаев, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Речь идёт о ситуациях, когда арендодатели не регистрируют жильцов по месту проживания, как того требует Закон РК "О жилищных отношениях". Обязанность касается не только собственников, но и их представителей, а также лиц, сдающих жильё в субаренду.

Всего за 11 месяцев к ответственности привлекли 4 367 физических и 7 юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 94,4 млн тенге, из которых взыскано 84,1 млн тенге. Практически все дела, за исключением одного, рассмотрены органами Министерства внутренних дел.

Параллельно выросло и число нарушений со стороны самих арендаторов. По статье 492 КоАП РК за январь–ноябрь зафиксировано 356,3 тысячи правонарушений — это на 21% больше, чем годом ранее. При этом статья охватывает не только проживание без временной регистрации, но и отсутствие удостоверения личности или использование недействительных документов.

Рост статистики связан с усилением контроля за миграционным учетом и соблюдением требований законодательства.