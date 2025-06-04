Вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков в новом выпуске проекта "Другими словами" рассказал о работе робота-судебного исполнителя на базе искусственного интеллекта. Благодаря ему казахстанцы уже сэкономили более одного миллиарда тенге за полгода, передаёт BAQ.KZ.

Речь идет о цифровом решении, которое автоматизировало процесс взыскания административных штрафов — например, от системы "Сергек". Ранее при просрочке штраф попадал к частному судебному исполнителю, который, согласно закону, взимал дополнительно 25% от суммы в качестве гонорара за свою работу.

"Очень много граждан жаловались: почему мы должны платить плюс 25% частному судебному исполнителю? Поэтому мы запустили робота. Он делает ту же работу — но бесплатно. И благодаря этому 85% граждан больше не платят лишние деньги", — отметил Бекболат Молдабеков.

Принцип работы робота прост: он рассылает напоминаний в виде SMS, push-уведомлений, сообщений через Kaspi и другие банки. Это позволяет гражданину не забыть оплатить штраф в течение первого месяца, пока он еще не попал к частнику, и избежать дополнительных расходов.

"Робот просто напоминает: “Если вы сейчас оплатите 10 тысяч, то не придется платить 12 500 потом”", — пояснил вице-министр.

По его словам, за первые полгода действия цифрового помощника казахстанцы сэкономили 1 миллиард тенге, так как выплаты судебным исполнителям не понадобились. Молдабеков также подчеркнул, что этот проект родился из прямого запроса граждан.

"Люди говорили — я же не убегаю, не должен миллионы. Почему за мной отправляют частного исполнителя из-за 10 тысяч тенге? Мы их услышали и автоматизировали процесс", — добавил вице-министр.

Однако полностью заменить всех частных судебных исполнителей робот не может. По словам чиновника, в делах, связанных с алиментами или крупными долгами, человеческий фактор необходим.

"Там, где можно — мы автоматизируем. Где нет — исполнители по-прежнему будут работать", — заключил он.

Напомним, в новом выпуске проекта "Другими словами" мы говорим о цифровизации государственных услуг и электронных документах, которые курирует Минюст.