В Казахстане заметно снизился уровень насилия в отношении детей — страна вошла в число лидеров Европы и Центральной Азии по снижению физического и психологического наказания, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил Региональный советник по вопросам защиты детей ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Ааран Гринберг, представляя результаты международного исследования "МИКС-2024".

По данным исследования, доля родителей, применяющих насильственные формы дисциплины, снизилась с 53% до 38%. Этот результат стал одним из лучших среди стран региона.

Казахстан был выделен как страна, где значительно снизился уровень применения родителями в отношении детей насильственных форм дисциплинирования детей, включая физическое наказание и психологическую агрессию в процессе воспитания детей с 53% до 38% и это один из самых лучших показателей среди стран центральной Азии и Европы, представленных и отмеченных сегодня в отчете Регионального советника Аарана Гринберга, — сообщила Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева.

На международной конференции по искоренению насилия над детьми, которая проходит в эти дни в Бухаресте, Закиева представила реформы и инициативы президента Касым-Жомарта Токаева в сфере защиты детей, а также программу "Дети Казахстана", включающую более 150 пунктов, направленных на обеспечение прав и безопасности несовершеннолетних.

Ранее визит в Казахстан нанесла Региональный директор ЮНИСЕФ Реджина де Доминичис, которая высоко оценила принятые законодательные и институциональные изменения. Она отметила, что казахстанский опыт стоит представить на международной арене — особенно внедрение школьного QR-111, куда ежедневно обращаются до тысячи детей за помощью, и платформу SAFE, объединяющую все механизмы по профилактике буллинга, насилия и суицида.