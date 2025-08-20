МВД Казахстана усиливает борьбу с интернет-мошенничеством на фоне стремительного роста киберпреступности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

С начала 2025 года в стране зарегистрировано свыше 71 тысячи уголовных дел, из которых более 13 тысяч связаны с мошенничествами в интернете. Сегодня почти каждый четвёртый пострадавший — жертва кибератак.

В ответ на эту угрозу Министерство внутренних дел предприняло масштабные шаги: в каждом территориальном департаменте полиции с ноября прошлого года введены специальные должности следователей, специализирующихся на киберпреступлениях. Обученные сотрудники уже сформировали профессиональное ядро, способное эффективно противостоять новым схемам мошенничества.

Ключевым партнёром МВД в этом направлении стал Антифрод-центр Национального банка, подключённый к оперативной работе ещё в прошлом году. Центр зарекомендовал себя как эффективный инструмент для предотвращения финансовых преступлений. Кроме того, совместно с профильными вузами МВД разработало методические рекомендации для следователей, в которых прописаны действия по раскрытию преступлений, связанных с SIM-боксами, подставными лицами и нелегальным оборотом платёжных данных.

Серьёзное усиление правовой базы вступит в силу уже 15 сентября: в Уголовный кодекс РК вводится статья 232-1, предусматривающая уголовную ответственность за незаконные действия с банковскими счетами и платёжными средствами. Новый закон позволит эффективнее бороться с так называемыми "дропперами" — посредниками, задействованными в отмывании и переводе денег, похищенных у граждан.

Несмотря на меры, популярные схемы остаются прежними. Злоумышленники продолжают размещать фальшивые объявления на онлайн-площадках, требуют предоплату за несуществующие услуги и товары, а также выдают себя за сотрудников банков и госорганов. Новая тенденция — использование видеозвонков и поддельных удостоверений для усиления психологического давления на жертв.

МВД напоминает: настоящие сотрудники банков и полиции никогда не запрашивают коды из SMS, реквизиты карт или установку сторонних приложений. Чтобы не стать жертвой, следует использовать только проверенные сайты, не переводить деньги по незнакомым ссылкам, не сообщать личные данные и обязательно консультироваться с близкими или представителями банков перед принятием финансовых решений.

В случае попадания на уловки мошенников необходимо немедленно обратиться в полицию. По словам заместителя начальника следственного департамента МВД Бауыржана Абенова, своевременное обращение позволяет оперативно отследить движение денежных средств и увеличить шансы на задержание преступников.