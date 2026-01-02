С 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в порядке налогообложения физических лиц, касающиеся индивидуального подоходного налога (ИПН), налоговых вычетов, имущественных доходов и пенсионных выплат, передает BAQ.KZ.

По информации комитета госдоходов, граждане смогут применять предварительную сумму налоговых вычетов при расчёте ИПН за 2025 год. Речь идёт о планируемых расходах на лечение, обучение и выплату вознаграждения по ипотечным займам. Максимальный размер такого вычета составит 282 МРП, или 1 219 650 тенге. Для его применения необходимо подать заявление работодателю, а затем до 15 сентября 2026 года представить декларацию о доходах и имуществе с подтверждающими документами.

Для многодетных семей сохраняется налоговый вычет в размере 282 МРП при наличии четырёх и более несовершеннолетних детей. Вычет может распределяться между родителями либо применяться одним из них — как через работодателя, так и при самостоятельной подаче декларации.

С 1 января 2026 года освобождаются от ИПН единовременные пенсионные выплаты, включая суммы, по которым ранее был выбран поэтапный порядок уплаты налога.

Также меняется срок владения недвижимостью для определения имущественного дохода. При продаже объектов, приобретённых с 1 января 2026 года, доход будет возникать при владении более двух лет. Для недвижимости, купленной ранее, сохраняется прежний срок — более одного года. Декларацию необходимо подать до 15 сентября, уплату ИПН произвести до 25 сентября следующего года.

Отдельные изменения касаются доходов от операций с ценными бумагами. Имущественный доход будет определяться по совокупному результату всех сделок, а брокерское вознаграждение учитываться в первоначальной стоимости бумаг, уменьшая налогооблагаемую базу.

Принятые нормы направлены на упрощение налогового администрирования, повышение прозрачности и защиту прав налогоплательщиков.