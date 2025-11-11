Правительство Казахстана запускает новую программу поддержки инвестпроектов МСБ и крупного бизнеса — "Заказ на инвестиции". Об этом шла речь на совещании под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает BAQ.KZ.

Программа нацелена на производство товаров с высокой долей импортозамещения и экспортным потенциалом. В основном это продукция агропромышленного комплекса и обрабатывающей промышленности. Государство формирует перспективные ниши, регионы предлагают конкретные проекты, а анализ эффективности и финансирование проектов будет осуществляться через холдинг "Байтерек".

По данным вице-министра сельского хозяйства Ермека Кенжеханулы, пул проектов в сфере АПК включает 202 инициативы на общую сумму 4,3 трлн тенге. Среди них — строительство молочно-товарных ферм, развитие мясного и птицеводства, переработка молока, мяса, овощей и фруктов, создание тепличных комплексов, переработка зерна и рыбы.

В части потребительских товаров с высокой импортозависимостью сформирован портфель из 67 проектов на сумму более 600 млрд тенге, что создаст порядка 10 тыс. рабочих мест. Среди ключевых направлений — производство хлопчатобумажных тканей, школьной формы, обуви, сантехники, бытовой техники и косметики.

Программа предусматривает налоговые льготы для легкой промышленности. Все проекты пройдут экспертизу "Байтерека" на экономическую целесообразность и инвестиционную привлекательность. Финансирование будет осуществляться через дочерние компании холдинга и при необходимости — через банки второго уровня.

Отбор инвесторов будет проводиться с учетом финансовой устойчивости, опыта и уровня локализации производства.